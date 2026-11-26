Republica Moldova are în prezent rezerve de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar autoritățile spun că, deocamdată, nu există un pericol iminent ca țara să rămână fără acest tip de combustibil. Situația este însă atent monitorizată, în condițiile în care pe piața regională și internațională continuă să existe un deficit de motorină. Șeful Centrului de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, susține că mecanismele introduse în perioada stării de urgență au dat rezultate, iar statul continuă să stimuleze importurile și să limiteze exporturile, pentru a asigura suficient combustibil la stațiile PECO.

Potrivit lui Serghei Diaconu, în prezent Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru circa 12 zile. Situația este mai bună decât în perioada în care rezervele ajunseseră la un nivel critic, de aproximativ trei zile și jumătate.

„La moment suntem ok. Suntem cu circa 12 zile rezerve de motorină. Ceea ce ne arată că acele mecanisme care s-au implementat în decursul stării de urgență și-au dat roade. Noi am ajuns, dacă țineți minte, și la trei zile de stoc. Asta a fost limita de jos”, a declarat șeful Centrului de Management al Crizelor.

Oficialul a explicat că autoritățile continuă să aplice măsuri pentru a încuraja importatorii să aducă motorină în Republica Moldova. Printre acestea se numără facilitățile acordate prin derogările legislative și posibilitatea unei marje comerciale care să mențină interesul companiilor de a aproviziona piața internă.

În același timp, exporturile sunt permise doar atunci când există suficiente stocuri pentru necesitățile Republicii Moldova.

Riscăm să rămânem fără motorină?

Chiar dacă rezervele au crescut, situația de pe piața regională rămâne complicată. Diaconu afirmă că deficitul de motorină continuă să fie o problemă atât la nivel regional, cât și internațional, iar aprovizionarea este influențată de mai mulți factori, inclusiv dificultățile din zona Mării Negre și a strâmtorii Ormuz.

Cu toate acestea, oficialul dă asigurări că nu există, în prezent, un pericol imediat de epuizare a stocurilor.

„Riscul iminent nu există. Trebuie să înțelegem adevărul că pe piața regională și pe piața globală deficitul de motorină continuă să fie. Produse petroliere sunt suficiente, însă produsele care sunt derivate din produsele petroliere, motorina în mod special, este un pic mai complicat”, a explicat Serghei Diaconu.

Acesta a precizat că autoritățile vor continua să stimuleze importurile și să descurajeze exporturile, astfel încât importatorii să aibă motive să aducă motorină în Republica Moldova, chiar dacă în România și Ucraina prețurile pot fi mai mari.

Aproape 175 de stații PECO riscă să-și suspende activitatea

Un alt subiect abordat în cadrul discuției a vizat cele aproximativ 175 de stații de alimentare care riscă să-și suspende activitatea dacă nu vor înlătura neconformitățile tehnice depistate de autorități.

Potrivit lui Serghei Diaconu, verificările au arătat că la unele stații sunt utilizate echipamente și programe informatice neconforme. Acest lucru nu înseamnă neapărat că șoferii sunt înșelați la pompă, însă ar putea permite, teoretic, manipularea cantității de combustibil livrate.

Pentru a evita închiderea imediată a stațiilor, statul le-a permis să funcționeze în continuare, cu anumite condiții, până la 30 noiembrie. Operatorii trebuie să prezinte planuri clare pentru înlăturarea deficiențelor și să înlocuiască echipamentele sau softurile neconforme.

„Le-am mai permis, dar cu restricții și condiții foarte clare, că până pe data de 30 trebuie aceste neconcordanțe să fie înlăturate. [...] Le-am dat suficient spațiu, le-am dat suficient timp ca ei să înlăture aceste neajunsuri”, a declarat Diaconu.

Oficialul a precizat că Republica Moldova are peste 570 de stații de alimentare, iar cele 175 reprezintă aproape o treime din total. Totuși, acest lucru nu înseamnă că toate riscă să fie închise, întrucât majoritatea operatorilor au anunțat că se vor conforma cerințelor.

Starea de alertă, instituită în sectorul energetic din Republica Moldova

Republica Moldova intră în stare de alertă în sectorul energetic pentru următoarele 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern și are scopul de a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie electrică, gaze naturale și produse petroliere în perioada rece a anului.

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