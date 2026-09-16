Moldova nu riscă, deocamdată, să rămână fără gaze naturale în această iarnă. Autoritățile nu anticipează un deficit pe piață, însă prețurile ar putea rămâne sub presiune, în special dacă vom avea parte de o iarnă rece. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

Potrivit ministrului Energiei, în prezent nu există premise pentru ca Republica Moldova să se confrunte cu o lipsă de gaze în sezonul rece.

„La moment, un potențial scenariu de penurie a gazelor nu se prevede, dar presiunea pe preț se va menține”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a explicat că evoluția de pe piața gazelor va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice. O toamnă și o iarnă mai blânde ar putea reduce consumul, ceea ce ar diminua și presiunea asupra prețurilor.

Vremea ar putea influența prețurile

Dorin Junghietu a menționat că temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă în Marea Mediterană, Marea Nordului și Marea Neagră ar putea indica o iarnă mai blândă.

În cazul în care temperaturile vor rămâne mai ridicate decât media sezonieră, cererea de gaze ar putea fi mai mică. În schimb, o perioadă prelungită de frig ar putea duce la creșterea consumului și, implicit, la o presiune suplimentară asupra prețurilor.

„În scenariul unei ierni mai complexe, mai reci, presiunea pe preț o să se mențină”, a mai spus ministrul Energiei.

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