Mesaje de felicitare pentru Republica Moldova au venit astăzi din mai multe capitale, la 35 de ani de la proclamarea Independenței. Liderii străini au vorbit despre reziliența țării, relațiile apropiate și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova! Astăzi sărbătorim puterea poporului Republicii Moldova, în timp ce construim împreună viitorul nostru european”, a scris Roberta Metsola pe X. Mesajul este însoțit de un filmuleț realizat din imagini din timpul vizitelor sale la Chișinău.

Un mesaj de felicitare a transmis și președintele Consiliului European, António Costa.

„Felicitări pentru cei 35 de ani de independență, Moldova! Este o zi specială pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, în care vă sărbătoriți libertatea, suveranitatea și democrația, precum și drumul spre Uniunea Europeană. La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova!”, a scris António Costa.

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis, ca şi anul trecut, un mesaj de felicitare pentru Republica Moldova, cu ocazia sărbătorii independenţei, în care dă asigurări că „Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea şi independenţa poporului moldovean”, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul Departamentului de Stat.

35 de ani de independență este o dovadă a rezilienței, determinării și spiritului țării dumneavoastră.” a scris șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău într-o postare pe facebook, mesajul fiind însoțit de un filmulet de cîteva secunde cu imagini ale țării noastre.

Un filmuleț în care felicită Republica Moldova a postat pe facebook și Ambasada Statelor Unite, iar angajații au transmis mesaje în limba romînă.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla au transmis un mesaj de felicitare președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova, cu prilejul Zilei Independenței. Suveranul britanic a declarat că este „profund încurajat” de relațiile dintre Regatul Unit și Republica Moldova și că rămâne angajat în dezvoltarea unei cooperări și mai strânse între cele două state. Un mesaj a venit și din România. Premierul interimar de la București, Ilie Bolojan, a subliniat legăturile dintre cele două țări și a amintit că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis, la rândul său, felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței.

Diplomația ucraineană a apreciat sprijinul constant oferit de Republica Moldova Ucrainei.„Împreună, vom continua să lucrăm pentru un viitor pașnic, sigur și european pentru națiunile noastre”, se arată în mesajul Ministerului de Externe al Ucrainei.Felicitări au transmis și premierul Lituaniei, precum și Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei. În mesajele lor, oficialii au reafirmat că vor continua să sprijine Republica Moldova în parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană. Și conducerea Emiratelor Arabe Unite a transmis mesaje de felicitare președintei Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova, cu ocazia Zilei Independenței.