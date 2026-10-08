„Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negocieri rămase”, este mesajul transmis de președintele Republicii Moldova în discuția cu Președintele Consiliului European, António Costa. Discuția a avut loc cu o săptămână înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene.

Potrivit Președinției, oficialii au mai vorbit și despre politicile de preaderare și pregătire a Uniunii Europene pentru procesul de extindere, prezentate de Comisia Europeană pe 6 octombrie, și foile de parcurs pentru aderare pe care Comisia le pregătește pentru cele mai avansate state candidate, printre care și Republica Moldova.

Republica Moldova a primit invitația pentru prezentarea pozițiilor de negociere pentru alte două clustere

Republica Moldova face un nou pas în negocierile de aderare la UE. Chișinăul a fost invitat să prezinte pozițiile pentru alte două clustere, care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică. În același timp, Guvernul trebuie să implementeze 40 de reforme până la sfârșitul anului pentru a accesa următoarea tranșă de fonduri europene, spune Vasile Tofan.

Moldova va primi și foaia de parcurs pentru aderarea la UE

În același timp, Moldova se pregătește pentru următoarea etapă a negocierilor, iar pe 28 octombrie va primi foaia de parcurs pentru aderarea la UE. Documentul va stabili pașii și calendarul estimativ pentru încheierea negocierilor.

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Ce înseamnă asta pentru Republica Moldova

Pentru Chișinău, planul este important deoarece Bruxellesul discută despre posibilitatea ca statele candidate să fie integrate treptat în anumite politici europene chiar înainte de aderarea deplină.

Printre domeniile menționate se numără programele europene Erasmus și cele de cercetare. Cu alte cuvinte, Republica Moldova ar putea beneficia de o apropiere graduală de UE, înainte de momentul în care va deveni membru cu drepturi depline.

Această integrare graduală vine însă la pachet cu așteptări clare privind respectarea statului de drept, a valorilor europene și a regulilor comune, scrie rfi.fr

Pentru Republica Moldova, obiectivul rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană. Premierul moldovean Vasile Tofan, aflat luni la Bruxelles, a declarat că pentru Chișinău este foarte important ca Republica Moldova să adere la UE cât mai repede posibil. „Iar obiectivul este o aderare deplină”, a spus premierul.

Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în șase clustere. Moldova a deschis deja două și își propune să le deschidă pe toate până la sfârșitul anului. Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030.