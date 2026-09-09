Cele 120 de milioane de euro, aprobate recent de Uniunea Europeană pentru consolidarea apărării Republicii Moldova, vor fi folosite pentru achiziționarea unui sistem antiaerian cu rază medie de acțiune. Echipamentul ar urma să poată detecta și distruge ținte aeriene. Ministrul Apărării spune că autoritățile negociază deja detaliile tehnice. Deocamdată, însă, nu este clar dacă banii vor fi suficienți și nici când ar putea ajunge sistemul în țară.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin Instrumentul European pentru Pace în valoare de 120 de milioane de euro, care va fi folosit pentru achiziționarea pentru Republica Moldova a unui sistem de apărare antiaeriană de rază - sistem nou, sistem avansat, care va face față provocărilor ce țin de securitatea aeriană.”

Ministrul Apărării spune că săptămâna viitoare sunt programate discuții cu reprezentanții Uniunii Europene pentru a stabili cum mai exact va arăta sistemul. După aprobarea parametrilor, echipamentul va trebui produs și livrat Republicii Moldova, precizează Nosatîi.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Este vorba despre un sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.”

Anatolie Nosatîi nu crede, însă, că suma alocată de Uniunea Europeană va fi suficientă.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Nu suntem siguri că acești bani vor ajunge, unu, și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu.”

Potrivit lui Nosatîi, Republica Moldova a înregistrat circa 70 de incidente cu drone de la începutul războiului din țara vecină.