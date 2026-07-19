Republica Moldova atrage tot mai mulți vizitatori. Țara noastră a înregistrat cel mai mare număr de turiști străini de la independență încoace – peste 300 de mii. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, aproape o treime au venit prin intermediul agențiilor de turism.

Este o zi de miercuri, iar satul Bulboaca e plin de turiști. Cele peste 50 de camere de cazare sunt ocupate la această locație, iar aglomerația se vede cu ochiul liber. În această sală zeci de ucraineni aveau o degustație...

Un etaj mai jos, alți turiști luau prânzul. Acest grup de exemplu este din Polonia și a venit în țara noastră pentru o săptămână.Tom și Mareck spun că au rămas încântați de ce le-a oferit Moldova.

„Oameni fantastici, mâncarea la fel și vinul.”

„Moldova mi se pare că e un centru al Europei în acest moment, prețurile sunt bune. Am stat la Mileștii Mici și am descoperit Moldova din acea locație.”

„Sunteți o țară naturală, turismul încă nu v-a schimbat, încă. Ne aduce aminte de Polonia în urmă cu 50-60 de ani. E ca o călătorie în trecut. Rămâneți așa cum sunteți, nu vă schimbați!”

Emilia și soțul ei, Andy, din Marea Britanie, sunt împreună de peste 20 de ani. Tot atunci, britanicul a venit pentru prima dată în Republica Moldova. Spune că, de atunci, multe s-au schimbat: sunt mai multe mașini pe străzi, mai mulți străini, iar muzeele, restaurantele și locurile de plimbare l-au impresionat. Totuși, crede că încă mai este loc de îmbunătățiri.

Andy, TURIST DIN MAREA BRITANIE: „Drumurile, trenurile poate, ar fi mai ușor pentru oameni. Ajungi cu avionul la aeroport și ai la dispoziție doar taxi. În Europa sunt trenurile și e mult mai ușor.

- Când ajungi prima dată simți încă înfluența sovietică, mai ales în rândul celor mai mari, cei mai tineri sunt mai asemănători cu cei din Europa.”

Emilia, TURISTĂ: „În ultimii cinci ani venim în fiecare an. E foarte interesant să mergi prin sate, ne place mult să descoperim ce e în afara orașului. Ar trebui poate de lucrat la servicii, dar în general, autenticitatea e foarte importantă.”

În mare parte turiștii care aleg această locație vin din România, Ucraina, toate țările din Europa, Brazilia, Argentina, Australia, SUA și nu în ultimul rând moldovenii.

Olga OFCENICOVA, DIRECTORUL GENERAL AL LOCAȚIEI: „Noi suntem o locație cu un concept unic la noi, care combină și experinețe de food and wine tasting, wine spa și hotel.

Vin oaspeți care vor tururi, excursie, degustări de vinuri, mâncare autentică și stau cel puțin două nopți. Dacă vorbim de hotelul din centrul Chișinăului, el găzduiește mai mult oameni de afaceri.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Din luna mai ghizii naționali sunt extrem de aglomerați, datorită numărului mare de turiști, care sunt gata să descopere Republica Moldova. Scopul pentru care vin la noi în țară este gastronomia locală, relaxarea, să descopere cramele și vinurile noastre, dar și pentru afaceri, iar aici mă refer la exportul bunurilor locale.”

Tot mai căutate sunt și turismul rural, cel religios, dar și călătoriile făcute pentru a descoperi rude sau arborele genealogic. Nicolina Muntea este ghid național, iar în această perioadă organizează circuite care includ atât România, cât și Republica Moldova.

Nicolina MUNTEAN, GHID: „Turiștii care vin din Brazilia, SUA, de peste ocean, ei dacă vin nu sunt pentru o singură destinație, combină mai multe țări.

După pandemie, după războiul din vecinătate a ajuns să crească, cel mai mult s-a resimțit în acest an. Se simt solicitările mult mai mari, chiar nu ne ajunge personal care să acopere necesitățile. Valabil și pentru unitățile de transport, cele de cazare, infrastructura necesară pentru a oferi o experiență autentică oaspeților.Avem și un interes mai mare din partea altor țări și anume din Germania, Polonia, Italia, Regatul Unit, SUA, Israel, Țările Noridice, Baltice, pot zice din întreaga lume. Am avut oaspeți și din Africa de Sud și din Japonia și Noua Zeelandă.”

În topul atracțiilor turistice sunt Orheiul Vechi, Chișinăul, mănăstirile de la Țîpova și Saharna, dar și cramele subterane. Potrivit ghidului, un turist cheltuie, în medie, între 600 și 800 de euro în Republica Moldova. Anul acesta, țara noastră a înregistrat un record după independență, cu peste 300 de mii de vizitatori.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Unicile date pe care le avem noi din 1992, când am avut 292 de mii de turiști străini, toți de prin fosta Uniune Sovietică, ultimul an când a venit turismul organizat. Acum avem o renaștere a turismului.”

Tot mai mulți turiști aleg Republica Moldova pentru servicii medicale, precum stomatologia, medicina estetică și fertilizarea in vitro. Potrivit lui Ioniță, este vorba despre aproximativ 30 de mii de persoane.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Noi într-adevăr ne dezvoltăm turismul medical, de vreo patru ori mai rapid decât media mondială. Doar pentru aceste servicii turiștii cheltuiesc 80 de milioane de dolare, aproape 90, plus cazare, transport vreo 70 de milioane. Unde putem contabiliza clar este la medicină – 170 de milioane de dolari vom avea în acest an. Noi acum trebuie să dezvoltăm destinații turistice. Am reușit să creăm brandul Orheiul Vechi, dar mai avem câteva locații bune unde ar trebui să fie la fel. Apropo, explorăm foarte puțin potențialul etnografic, mă refer la regiunea Găgăuzia, cea bulgară. Tot ce cumpără acum un turist este o poveste. Tot ce trebuie să facem e să ne învățăm, cum la Orheiul Vechi, exact așa să creăm vreo zece zone turistice.”