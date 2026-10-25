Republica Moldova și Ucraina ar putea semna, în curând, un nou acord de cooperare militară, care ar permite inclusiv transferul de tehnologii pentru producerea dronelor și dezvoltarea sistemelor de apărare. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul elaborării unei legi care să permită producția de armament și tehnică militară în țară. Între timp, premierul Vasile Tofan spune că există deja investitori interesați de acest domeniu.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni, că noul acord de cooperare cu Ucraina va permite Chișinăului să aibă acces la tehnologii informaționale și soluții care să consolideze capacitatea de apărare a țării, inclusiv pentru a începe producerea propriilor drone.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Acordul creează baza legală pentru aceasta. Urmează discuțiile detaliate la domeniile posibile de cooperare, inclusiv și transferul de tehnologii, care este limitat în baza acordului. Ucraina este cea mai avansată în sisteme de luptă electronică, în apărarea antiaeriană, în drone, drone interceptoare și toată lumea învață de la ei.”

Între timp, premierul Vasile Tofan susține că există deja un „interes mare” din partea investitorilor pentru fabricarea dronelor și a altor tipuri de armament în Republica Moldova.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Noi trebuie să producem aici, și dacă asta e aliniat cu interesele noastre și creează locuri de muncă, generează exporturi și mai ales ne permite să ne protejăm pe noi.”

Premierul susține că Republica Moldova dispune și de competențele necesare pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Ca și capacitate de ansamblare, competențe de inginerie electrică, inginerie mecanică, le avem. Moldova are toate componentele necesare pentru a produce echipamente sofisticate, cum ar fi interceptoare.”

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Ministerul Apărării declara acum patru zile că proiectul, care va permite producerea, nu doar de drone, dar și muniții, tehnică militară, se află în ultima etapă de consultări. Odată cu primele discuții, în spațiul public au apărut informații despre o presupusă fabrică clandestină de drone, negate de autorități. Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern și apoi examinat de Parlament.