Moldovenii ar putea lansa mici afaceri fără avize, autorizații sau declarații fiscale, printr-un mecanism numit „Întreprinderea START”. Inițiativa a fost prezentată de Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

„Nu așteptăm să rescriem fiecare regulă, ci schimbăm logica reglementărilor: nu mai ceri voie înainte, ci ești controlat după”, declară Ministrul al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Fără contabilitate și declarații la fisc

Potrivit propunerii, persoanele care desfășoară activități la scară mică, sub pragul de înregistrare în scopuri de TVA, ar putea începe să lucreze fără aprobări în prealabil.

„Nu ai nevoie nici măcar să ții contabilitate sau să faci raportări la fisc. Impozitul se calculează automat, fără contabil, fără declarații. Simplu și clar”, a menționat acesta.

Regulile nu ar urma să fie eliminate, iar încălcarea lor ar putea fi sancționată în urma controalelor. Pe măsură ce afacerea crește și depășește pragurile stabilite, ar urma să apară și obligațiile aplicabile întreprinderilor mai mari.

Model francez pentru producătorii casnici

Inițiativa vizează și persoanele care prepară produse alimentare acasă. Năsui afirmă că va fi preluat modelul francez, care le permite micilor producători să activeze dacă respectă reguli de bază, verificabile ulterior.

Pentru aceasta, propunerea prevede transpunerea legislației europene privind micii producători casnici.

De ce este propusă schimbarea

Reducerea birocrației le-ar permite oamenilor să testeze mai ușor idei de afaceri, fără costuri administrative suplimentare de la început.

„Cu cât încearcă mai ușor, cu atât află mai repede dacă ideea merge. Dacă nu merge, pot trece la următoarea. Dar dacă merge, societatea tocmai a câștigat o nouă întreprindere care produce valoare”, a scris Claudiu Năsui.

Schimbările pentru producătorii locali anunțate de Vasile Tofan

Anterior, premierul Vasile Tofan a anunțat că micii producători locali ar putea beneficia de reguli mai simple pentru a-și desfășura activitatea în Republica Moldva. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a pregătit un pachet de măsuri pentru reducerea birocrației, care urmează să fie supus consultărilor publice.

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