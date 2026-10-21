Moldovenii care au muncit în Irlanda vor putea beneficia de pensii pentru anii lucrați în ambele țări. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord bilateral de securitate socială, care va permite cumularea perioadelor de asigurare.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL PROTECȚIEI SOCIALE: „Un acord de securitate socială înseamnă că perioadele de contribuții sau de lucru care sunt realizate în Republica Moldova și în Irlanda vor fi cumulate pentru a stabili dreptul de acordare la pensie."

Guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului dintre Republica Moldova și Irlanda.Potrivit Nataliei Plugaru în Irlanda sunt aproape 30 de mii de moldoveni. Autoritățile își propun să semneze acordul în luna noiembrie.

Republica Moldova are semnate 23 de Acorduri de securitate socială, dintre care 19 sunt deja aplicate, cum ar fi Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.