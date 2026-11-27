Cetățenii Republicii Moldova pot verifica, începând de astăzi, dacă datele lor personale au fost accesate fără permisiune în urma atacului cibernetic din octombrie 2026. Informația este disponibilă în cabinetul personal de pe portalul evo.gov.md, la secțiunea „Istoricul accesării datelor”. Astfel, oamenii pot afla dacă au fost vizați de atac și ce categorii de informații personale ar fi ajuns în posesia unor persoane neautorizate, fără să mai depună o solicitare individuală la Agenția de Guvernare Electronică.

Pentru a afla dacă informațiile personale au fost accesate neautorizat, cetățenii trebuie să intre pe portalul evo.gov.md și să se autentifice în cabinetul personal cu ajutorul semnăturii electronice.

Ulterior, trebuie să acceseze secțiunea „Istoricul accesării datelor”. Acolo vor găsi unul dintre cele două mesaje: fie că datele nu au fost afectate și nu au fost identificate accesări neautorizate, fie că anumite informații personale au fost obținute fără permisiune în urma atacului cibernetic.

În cel de-al doilea caz, utilizatorii pot apăsa opțiunea „Vezi detalii” pentru a afla exact ce informații au fost vizate. Datele sunt prezentate pe categorii, printre care se numără cele privind asigurarea medicală, identitatea, copiii, medicul de familie și vehiculele.

Totodată, în aceeași secțiune este disponibil și un „Ghid de protecție”, care conține recomandări despre măsurile pe care le pot lua cetățenii și instituțiile la care se pot adresa dacă suspectează o tentativă de fraudă.

Verificarea va fi disponibilă și în aplicația mobilă EVO

În perioada următoare, o funcționalitate similară va fi introdusă și în aplicația mobilă EVO. Astfel, cetățenii vor putea verifica direct de pe telefon dacă datele lor au fost accesate neautorizat.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, actualizarea se află în etapa de pregătire pentru lansare și așteaptă aprobarea Apple și Google pentru publicarea în magazinele App Store și Google Play.

Peste o mie de solicitări depuse la Agenția de Guvernare Electronică

Până la apariția acestei funcționalități, AGE a primit peste o mie de solicitări individuale din partea cetățenilor care au vrut să afle dacă informațiile lor personale au fost compromise. Instituția anunță că a oferit deja răspunsuri la peste 300 dintre acestea.

Solicitările au fost transmise prin platforma edemocratie.gov.md, prin e-mail la adresa petitii@egov.md sau depuse fizic la sediul instituției. Răspunsurile sunt expediate la adresa indicată de solicitant, după verificarea identității acestuia, pentru a proteja confidențialitatea informațiilor personale.

AGE precizează că cererile sunt examinate în ordinea înregistrării și în termenele prevăzute de lege.

Datele accesate nu înseamnă neapărat că au fost modificate

Reprezentanții instituției atrag atenția că obținerea neautorizată a unor informații personale nu înseamnă automat că acestea au fost modificate sau alterate.

Potrivit verificărilor efectuate până în prezent, nu au fost identificate modificări sau alterări ale datelor cetățenilor în registrele de stat examinate în urma atacului cibernetic.

Amintim că atacul asupra sistemelor informatice ale instituțiilor publice a avut loc în perioada 19–23 octombrie 2026 și a afectat mai multe servicii electronice ale statului.