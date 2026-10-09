Autoritățile pregătesc o campanie națională pentru a învăța populația cum să se pregătească pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență. Acțiunea va fi lansată în luna noiembrie, anunță șeful Centrului Național de Managent a Crizelor, în cadrul Molddova Security Forum. Inițiativa face parte dintr-un program pe trei ani dedicat pregătirii civile în caz de crize naturale și cibernetice.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGMENT A CRIZELOR: „Inițiativa va ajuta sistematic gospodăriile să se pregătească prin instrucțiuni clare și practice pentru situațiile în care utilitățile sau serviciile sunt întrerupte temporar. De asemenea, va consolida capacitatea de intervenție la nivel local.”

Primul pas va fi campania națională, de pregătire a populației pentru diferite crize. Aceasta urmează să fie lansată în luna noiembrie.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL DE MANAGMENT A CRIZELOR: „Atunci când gospodăriile au provizii de bază și acces la informații verificate, riscul de panică scade, iar serviciile de urgență își pot concentra resursele și echipamentele asupra celor mai urgente intervenții pentru salvarea vieților. Aceasta nu este o recunoaștere a limitelor instituțiilor. Este o strategie de optimizare.”

Programul va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor și va urmări consolidarea rezilienței gospodăriilor și comunităților.