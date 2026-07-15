Primii 100 de kilometri ai Liniei Electrice Aeriene Vulcănești–Chișinău au fost puși sub tensiune, marcând o nouă etapă în realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice ale Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că lucrările de testare avansează conform planului, iar echipele tehnice se apropie de etapa finală înainte de darea în exploatare a liniei.

„Am asistat astăzi la punerea sub tensiune a primului segment de 100 de kilometri ai Liniei Vulcănești–Chișinău. Avansăm în fiecare zi cu testările pentru darea în exploatare a liniei independenței energetice”, a declarat Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, echipa tehnică a Moldelectrica, după finalizarea tuturor verificărilor și coordonărilor necesare, a pus cu succes sub tensiune segmentul de linie. Acesta va rămâne în regim de testare pentru următoarele 24–48 de ore, pentru verificarea funcționalității și a parametrilor tehnici.

„Aceste lucrări fac parte din programul complex de testare individuală a fiecărei componente a proiectului, care vor fi finalizate odată cu punerea sub tensiune a tuturor celor trei componente împreună: Stația Vulcănești – Linia Electrică – și Stația Chișinău”, a explicat ministrul Energiei.

Dorin Junghietu a mulțumit tuturor echipelor implicate în proiect și a îndemnat specialiștii să mențină ritmul accelerat pentru finalizarea lucrărilor și punerea în exploatare a infrastructurii.

Linia Electrică Vulcănești–Chișinău

Linia Electrică Aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură energetică realizate în Republica Moldova în ultimele decenii.

Proiectul are un rol strategic în consolidarea securității energetice a țării, urmând să asigure peste 50% din consumul național de energie electrică și să reducă dependența de rutele de tranzit din regiunea transnistreană.

Noua linie va permite transportul direct al energiei electrice din România și din piața europeană către centrul și nordul Republicii Moldova, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare și la integrarea mai profundă în sistemul energetic european.

Citeste si : Lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău au fost încheiate: infrastructura este testată înainte de conectarea la sistemul energetic european