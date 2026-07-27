O șoferiță a fost sancționată după ce un copil a fost surprins cu capul scos pe geamul mașinii sale, în timp ce aceasta se deplasa. Cazul a avut loc pe o stradă din Durlești, iar autoritățile au identificat conducătorul auto după apariția imaginilor pe rețelele sociale.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 26 iulie, pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești. În imaginile apărute în spațiul public se vede cum băiatul scoate capul pe geamul automobilului în timp ce mașina se deplasează.

La volanul automobilului se afla o femeie de 34 de ani. Aceasta a fost sancționată pentru încălcarea regulilor privind transportarea persoanelor.

Autoritățile avertizează că copiii trebuie transportați în condiții de siguranță, iar șoferii sunt obligați să respecte regulile pentru a preveni situațiile care le pot pune viața în pericol.

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