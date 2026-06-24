Un copil de 12 ani a fost salvat de la înec după ce s-a aventurat într-o zonă mai adâncă a unui lac din Chișinău. Salvamarii au intervenit prompt, i-au acordat primul ajutor și l-au predat medicilor. Acesta se află în afara oricărui pericol.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat în seara zilei de 23 iunie, în sectorul Rîșcani al capitalei. Patru copii se aflau la scăldat într-o zonă amenajată pentru agrement. După ce au ieșit din apă, unul dintre ei a revenit în lac și s-a deplasat într-o porțiune mai adâncă.

Salvamarii aflați la post au observat copilul și l-au atenționat să nu înainteze în apă mai adânc de nivelul brâului. La scurt timp, copilul s-a dezorientat și a dat semne că să îneacă.

Salvamarii au intervenit

Salvamarii au intervenit, acesta a fost scos în siguranță din apă și i-a fost acordat primul ajutor. Ulterior, a fost preluat de medici.

La moment, starea băiatului este satisfăcătoare și se află în afara oricărui pericol.

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