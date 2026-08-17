Doi participanți la Cupa Europei la triatlon, categoria juniori, au fost salvați de la înec după ce au întâmpinat dificultăți în apă și au rămas fără puteri în timpul probei de înot, desfășurată în Parcul „La Izvor” din Chișinău. Salvatorii au intervenit prompt și i-au scos în siguranță din apă.

Potrivit Asociației de gospodărire a Spațiilor Verzi, incidentul a avut loc pe 16 august, în timpul probei de înot. Cei doi sportivi au început să întâmpine dificultăți în apă, iar din cauza oboselii și-au pierdut capacitatea de a înota în siguranță.

Salvatorii Serviciului Salvare pe Apă au observat situația și au intervenit, reușind să-i scoată pe cei doi tineri din apă și să le acorde ajutorul necesar.

Doi tineri salvați de la înec/ Facebook

Despre Cupa Europei la triatlon

Competiția a reunit peste 400 de juniori din 35 de țări. Participanții au avut de parcurs trei probe: 400 de metri înot, 10,22 kilometri de ciclism și 2,42 kilometri de alergare.

Traseul a testat rezistența fizică, viteza și capacitatea de concentrare a tinerilor sportivi, care au luptat pentru cele mai bune rezultate la linia de sosire.