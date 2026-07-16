Momente de panică la un parc de distracții din Sipoteni, după ce un carusel s-a defectat, iar mai multe persoane au rămas blocate în aer. Autoritățile au inițiat o anchetă

Momente de panică la un parc de distracții din Sipoteni, raionul Călărași, după ce un carusel s-a defectat, iar mai multe persoane au rămas blocate în aer. În urma incidentului, Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) s-a autosesizat și a demarat un control la agentul economic care administrează instalația. Inspectorii vor verifica starea tehnică a caruselului, condițiile în care acesta era exploatat, precum și dacă au fost respectate cerințele legale privind protecția și informarea consumatorilor.