Momente de panică la un parc de distracții din Sipoteni, raionul Călărași, după ce un carusel s-a defectat, iar mai multe persoane au rămas blocate în aer. În urma incidentului, Inspectoratul Supraveghere Produse Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) s-a autosesizat și a demarat un control la agentul economic care administrează instalația. Inspectorii vor verifica starea tehnică a caruselului, condițiile în care acesta era exploatat, precum și dacă au fost respectate cerințele legale privind protecția și informarea consumatorilor.
Potrivit instituției, verificările sunt efectuate de specialiștii Direcției Protecția Drepturilor Consumatorilor și ai Direcției Supravegherea Pieței.
Controlul vizează atât starea tehnică a instalației de agrement și condițiile în care aceasta era exploatată, cât și respectarea cerințelor legale privind informarea consumatorilor.
Autoritățile vor anunța rezultatele controlului
Reprezentanții ISSPNPC precizează că, după finalizarea verificărilor, vor face publice constatările inspectorilor și, dacă va fi cazul, măsurile dispuse în urma controlului.
Ancheta a fost inițiată după ce în spațiul public au apărut informații privind un incident produs la caruselul amplasat în apropierea unei zone de agrement acvatic din Sipoteni, caz care a atras atenția autorităților responsabile de supravegherea siguranței produselor și protecția consumatorilor.