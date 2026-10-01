Momentul în care un autobuz de rută a intrat în coliziune cu mai multe mașini, pe bulevardul Dacia din Chișinău, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se vede cum autobuzul își schimbă direcția de deplasare, după care lovește o mașină și continuă să intre în coliziune cu alte vehicule.

Potrivit poliției, în accident au fost implicate șase mijloace de transport: autobuzul și cinci mașini – o Toyota, o Skoda, două automobile Kia și un Ford.

Cum s-a întâmplat

Șoferul autobuzului, un bărbat de 49 de ani, ar fi schimbat direcția pentru a evita o coliziune cu un alt automobil, după care a lovit Toyota. În urma impactului, autobuzul a lovit celelalte patru mașini.

Cinci persoane au fost transportate la spital

Cinci persoane aflate în diferite mașini au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Poliția continuă documentarea cazului.

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