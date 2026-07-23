Un automobil de taxi a fost surprins pe bulevardul Grigore Vieru din capitală în timp ce se deplasează cu viteză excesivă și trece la culoarea roșie a semaforului. Momentul a fost surprins de o cameră de bord și publicat pe rețelele sociale.

Imaginile au fost înregistrate de o cameră de bord montată pe un alt vehicul aflat în trafic și ulterior distribuite pe rețelele sociale.

Deocamdată nu am reușit să luăm legătura cu responsabilii de la poliție pentru a afla dacă șoferul a fost identificat și ce pedeapsă va primi.

Sursa video: GMB