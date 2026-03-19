Un motociclist aflat în stare de ebrietate a fost stopat de carabinieri în Cahul, după ce se deplasa haotic și pe contrasens, fără echipament de protecție.

Potrivit IGC, motociclistul a ignorat semnalul de oprire a carabinerilor și a accelarat. În timpul deplasării, pasagerul a coborât și a încercat să fugă, dar a fost prins de carabinieri.

Asupra pasagerului au fost găsite mai multe obiecte, inclusiv unul ascuțit din metal.

Ulterior, ambii au ajuns la poliție. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat o alcoolemie peste limita admisă. Pasagerul a refuzat testarea.

Ce pepeapsă ar putea primi motociclistul conform legislației în vigoare

Potrivit legislației din Republica Moldova, motociclistul ar putea fi amendat și privat de dreptul de a conduce, iar refuzul de a opri și circulația pe contrasens ar putea atrage și cercetare penală.