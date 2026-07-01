21 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial au fost distruse în mai multe localități din țară de Geniștii Armatei Naționale. Intervențiile vin în contextul în care din 1992 și până în prezent, 25 de persoane și-au pierdut viața din cauza munițiilor neexplodate, cel mai recent deces fiind înregistrat pe 30 iunie în raionul Cimișlia.

Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, de la începutul anului, geniștii au executat 66 de misiuni, în cadrul cărora au fost distruse 182 de muniții periculoase. În ultimele trei decenii, 25 de persoane au murit, iar alte 29, inclusiv copii, au fost rănite în urma exploziei unor dispozitive descoperite accidental.

Obiecte explozive descoperite/ Ministerul Apărării al RM

Obiecte explozive descoperite/ Ministerul Apărării al RM

Obiecte explozive descoperite/ Ministerul Apărării al RM

Obiecte explozive descoperite/ Ministerul Apărării al RM

Regulile de siguranță

În cazul descoperirii unui obiect suspect, cetățenii sunt îndemnați să nu îl atingă, să nu încerce să îl mute sau să îl demonteze și să apeleze imediat Serviciul 112.

Munițiile rămase din război sunt extrem de periculoase și pot ucide chiar și după zeci de ani, așa cum s-a întâmplat recent la Cimișlia.

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