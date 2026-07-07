Un bărbat de 57 de ani din Strășeni a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un șarpe în timp ce se afla cu animalele la pășune. După incident, acesta i-a spus soției că are amețeli puternice, iar femeia a apelat Serviciul 112 și a fost transportat la spitalul din raion. Medicii recomandă ca, în astfel de cazuri, victima să solicite imediat ajutor medical, să evite mișcările zonei afectate și să nu încerce să scoată veninul din rană.

Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, incidentul s-a produs în timp ce bărbatul se afla cu animalele pe imaș. Acesta a fost mușcat de un șarpe în palmă.

La scurt timp, victima a început să acuze amețeli puternice, iar antebrațul stâng i s-a umflat. Soția bărbatului a apelat autoritățile competente, iar la locul incidentului a intervenit echipa Punctului de Asistență Medicală Urgentă Zubrești.

Medicii i-au acordat primul ajutor bărbatului și a fost transportat la Spitalul Raional Strășeni.

Șase cazuri în acest an

În primul semestru al anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate șase cazuri de mușcături de șarpe. Specialiștii spun că astfel de incidente sunt rare, însă pot avea consecințe grave dacă victima nu primește rapid îngrijiri medicale.

Veninul nu se scoate din rană

În cazul unei mușcături de șarpe, medicii recomandă să sunați imediat la 112, să mișcați cât mai puțin mâna sau piciorul mușcat și să nu încercați să scoateți veninul din rană.