Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a venit cu precizări după ce președintele Maia Sandu a declarat că instituția a informat-o despre anumite suspiciuni privind fostul director al Î.S. MoldATSA, Dumitru Vangheli, însă acestea „nu s-au adeverit”. Întrebat dacă SIS a verificat integritatea conducerii întreprinderii, șeful Serviciului a evitat un răspuns direct, invocând caracterul secret al informațiilor gestionate de instituție.

Într-un interviu acordat Ziarului de Gardă, Alexandru Musteață a precizat că SIS își desfășoară activitatea în limitele competențelor prevăzute de lege și transmite concluziile doar instituțiilor care solicită verificările.

„Serviciul face verificările de fiecare dată când acest lucru este prevăzut de lege și transmite recomandările sau concluziile sale către acei factori care au solicitat verificarea. Cam atât vă pot spune la moment”, a declarat directorul SIS.

Întrebat dacă verificările în cazul conducerii MoldATSA au fost solicitate de o altă instituție sau au fost inițiate din oficiu de SIS, Musteață a refuzat să ofere detalii.

„Informațiile despre astfel de cazuri, informațiile pe care noi le furnizăm sunt secrete. Respectiv, nu pot comenta ce anume a realizat Serviciul”, a răspuns acesta.

Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a afirmat că SIS i-a comunicat existența unor suspiciuni în privința fostului director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, însă verificările ulterioare au arătat că acestea nu s-au confirmat.

Scandalul MoldATSA

Scandalul de la MoldASTA a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care dezvăluia că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de director al MoldATSA. La scurt timp acesta și-a depus demisia. Totodată, au apărut dezvăluiri și despre purtătorul de cuvânt al întreprinderii de stat. Anastasia Taburceanu și-a dat demisia după ce Rise.md a publicat informații potrivit cărora remunerația sa lunară la MoldATSA ar fi fost de aproximativ 120.000 de lei. Președintele Maia Sandu, care este verișoara acesteia, a declarat că nu a știut ce remunerație primea ruda sa.

Redacția „Cu sens” a scris că Taburceanu a încasat peste 1,2 milioane de lei, în 12 luni, perioadă în care a activat la întreprinderea de stat. Cel mai mare salariu ridicat a fost de aproape 150 de mii de lei. Situația de la MoldATSA a provocat un adevărat scandal care a dus la demisii în lanț, dar și percheziții. Ofițerii CNA au publicat și un raport de evaluare a activității întreprinderii, care a scos la iveală angajări fără concursuri, licitații favorizate și cheltuili nejustificate de milioane de lei.