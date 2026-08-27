“Independența care ne unește” prin oameni, prin muzică și prin bucuria de a celebra împreună. În Piața Marii Adunări Naționale are loc concertul de sărbătoare, dedicat celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentul reunește zeci de artiști, orchestre și ansambluri, dar și sute de oameni veniți să celebreze libertatea, pacea și suveranitarea țării.
Sărbătorea a început pe ritmuri ale muzicii de acasă. Rând pe rând, artiștii au urcat în scenă, cântând libertatea, pacea și suveranitatea.
Programul artistic a fost unul generos și a reunit interpreți, trupe, orchestre și ansambluri populare: Tania Turtureanu, Pasha Parfeni, DARA, Akord, Magnat & Feoctist, Vali Boghean, Nelly Ciobanu, Catharsis, Aliona Moon, Anatol Mîrzenco, Natalia Barbu, Orchestra Fluieraș, Cătălin Josan, Surorile Osoianu, Gheorghe Țopa, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare JOC, Adriana Ochișanu, Cristina Scarlat și mulți alții au făcut spectacol în Piața Marii Adunări Naționale.
Oamenii au savurat din plin din concert, au cântat și s-au unit în hore.
În legătură cu desfășurarea evenimentelor dedicate celor 35 de ani de la independența Republicii Moldova, centrul capitalei este restricționat, iar transportul va fi redirecționat spre străzile adiacente.