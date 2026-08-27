Muzică și sărbătoare în Piața Marii Adunări Naționale. Sute de oameni, zeci de artiști și un singur mesaj: „Independența care ne unește”. - VIDEO

“Independența care ne unește” prin oameni, prin muzică și prin bucuria de a celebra împreună. În Piața Marii Adunări Naționale are loc concertul de sărbătoare, dedicat celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentul reunește zeci de artiști, orchestre și ansambluri, dar și sute de oameni veniți să celebreze libertatea, pacea și suveranitarea țării.