Muzică, straie populare, bucate tradiționale și obiceiuri de odinioară. Așa arăta în acest weekend Grădina Botanică, transformată într-un adevărat sat moldovenesc. Un festival al tradițiilor a adunat sute de oameni de toate vârstele, care au venit să guste din bucatele tradiționale, să descopere meșteșugurile și să se bucure de atmosfera unei sărbători moldovenești, inclusiv o nuntă.

Portul popular, muzica și mirosul plăcintelor proaspete îi întâmpina pe cei care au venit să petreacă ziua în aer liber la Grădina Botanica. Toate privirile însă erau îndreptate pe scenă.

O nuntă moldovenească, așa cum era odinioară, a fost prezentată la festival. Toate rânduielile au fost respectate ca la carte, colacul miresei, schimbul de colaci între părinți sau găina pentru nași.

Și ce fel de nuntă nuntă fără muzică și dans.

S-a încins și o horă.

„E foarte frumos și important pentru copii. Vrem să le arătăm obiceiurile și tradițiile moldovenști ca ei să le știe.”

Mariana a venit împreună cu fiicele sale din Dănceni, iar pentru a fi cât mai aproape de atmosfera festivalului, toate s-au îmbrăcat în cămăși tradiționale.

„Unde se cântă popular suntem în ii.”

„Eu cânt într-un ansamblu folcloric și mereu mi-a făcut plăcere să vin la orice concert și sunt fană a multor artiști care vor urca astăzi pe scenă.”

Tradițiile au prins formă și în lucrările meșterilor populari. Elena Gori este din Lozova, Strășeni și a adus costume populare.

Elena GORI, MEȘTER POPULAR: „Promovăm tradițiile și anume țesutul catrințelor, prosoapelor, șervețelelor, chiar acum croșetez unul pentru a nu sta degeaba, că îți stă norocul.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Dacă tradiția ar avea o casă, probabil ar arăta așa. Gospodarii de la Strășeni au reconstruit aici, o adevărată „Casă Mare” cu obiecte tradiționale, care odinioară spuneau povestea unei întregi familii.”

Astăzi o parte din această poveste este transmisă de Vera Botezat, pe care am surprins-o în timp ce țesea la un obiect improvizat.

Vera BOTEZAT, LOCUITOARE AL ORAȘULUI STRĂȘENI: „Ales în degete. Nu avem cu noi războiul mare, dar l-am făcut așa mic. Facem și noi handmade cum spune moldovanul. E mai sfânt lucrul făcut de mână, decât cel cumpărat.”



Iar o sărbătoare moldovenească nu ar fi completă fără trânta pentru berbec, o competiție tradițională de lupte.

Bătălia cea mare s-a dat între tinerii de la Federația Națională de Trântă. Distincțiile le-au împărțit și cu publicul, în special copiii.

Cei mici au avut parte de experiențe pe care cu greu le găsești în mijlocul orașului. Au admirat și hrănit caprele.

„- Am văzut că i-ai dat mâncare, nu ția fost frică?

-Nu.

-Cum îți pare căprița?

-Drăguță.”

Iar distracția a continuat în boabe de porumb...

Festivalul este organizat de o rețea de restaurante din capitală și va continua și mâine.