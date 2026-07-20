Ședință cu scandal la Zastânca, unde consilierii locali au votat amalgamarea satului cu comuna Cosăuți, în pofida opoziției exprimate de majoritatea locuitorilor prezenți. Dezbaterile au fost marcate de schimburi tensionate de replici, iar primarul anunță că va contesta decizia în instanțele competente.

Ședința extraordinară a Consiliului Local Zastânca, convocată de șase consilieri, s-a transformat în dezbateri aprinse. Zeci de localnici au venit să-și spună părerea, iar o parte dintre ei au protestat în fața primăriei împotriva amalgamării cu comuna Cosăuți. În ciuda nemulțumirii oamenilor, consilierii au votat pentru unirea celor două localități.

Locuitorii susțin că satul este despărțit de municipiul Soroca doar de un drum și consideră că amalgamarea cu Soroca ar putea aduce mai multe oportunități de dezvoltare pentru comunitate. Totodată, unii săteni își exprimă suspiciunea că în spatele deciziei luate de cei șase consilieri ar putea exista anumite interese.

Tatiana ZÎBULICA, LOCUITOARE A SATULUI ZASTÂNCA: „De Soroca ne desparte un singur drum. Soroca este municipiu, ne așteaptă dezvoltare, ne așteaptă proiecte sociale.”

Lucia, LOCUITOARE A SATULUI ZASTÂNCA: „-6 consilieri împotriva la 5 care nu s-au prezentat mă face să cred că ei au interese…”

„Păi și normal că cu orașul, noi și suntem un cartier. Faceți un cerc cu mașina și vedeți de unde se începe Zastânca. Pe noi ne desparte o stradă, un drum. În schimb, până la Cosăuți harta îmi arată că sunt 17 kilometri.”

Victor JAMBA, LOCUITOR AL SATULUI ZASTÂNCA: „Cu nimic ei nu s-au evidențiat. Unica ce au reușit ei la sfârșit de mandat e să facă pacostea aceasta de amalgamare cu Cosăuți.”

„Din 605 persoane au votat pentru oraș undeva 583. Vreo 30 de persoane au fost cu Costăuți. E departe și nu ne convine nouă.”

Nici primarul localității nu susține procesul de amalgamare cu localitateaq Cosăuți și își exprimă dezacordul față de această decizie.

Valeriu COVALCIU, PRIMARUL SATULUI ZASTÂNCA: „La noi la Zastânca nu este o amalgamare voluntară, dar este amalgamare obligatorie care este hotărâtă de 6 consilieri din 11, 6 au fost prezenți astăzi la ședință. Lumea din sat a fost prezentă, a văzut cum s-a votat, a văzut care au fost încălcările și cred că o să fac contestare întâi la Cancelaria de Stat. Dacă o să fie necesar, o să atac în instanța de judecată. Eu trebuie să apăr interesele locatarilor.”

De cealaltă parte, unul dintre cei 6 consilieri care a decis amalgamarea cu satul Cosăuți invocă motive de păstrare a identității satului.

Mihail COROVLEAN, CONSILIER AL SATULUI ZASTÂNCA: „Fiind amalgamarea cu Soroca noi vom pierde hotarele, noi vom pierde și numele. O să fim o suburbie uitată. Nu e benefic pentru locuitorii noștri.”

Vladimir ȚURCANU, FOST PRIMAR AL SATULUI ZASTÂNCA: „Procedura legală a fost respectată și Cencelaria de Stat nu a abrogat deciziile acestea. Să fost greșit ceva abroga. Lucrurile merg legal așa mai departe.”

Amintim că la 17 iulie 2026 la Zastânca au fost organizate consultări publice privind proiectul de decizie „Cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale”, la care au participat primarul, consilierii locali și zeci de locuitori ai satului. Majoritatea celor prezenți la consultările publice și-au exprimat susținerea pentru amalgamarea cu municipiul Soroca, considerând că această opțiune ar putea aduce mai multe oportunități de dezvoltare pentru comunitate.