Incident pe un șantier de pe strada Voluntarilor, amenajat chiar lângă un bloc deja avariat. După ce s-a prăbușit peretele de pământ, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a dispus măsuri pentru consolidarea zonei afectate. Locatarii se tem că săpăturile le-ar putea afecta și mai mult fisurile din bloc. Anterior, aceștia au făcut o petiție către autoritățile locale să sisteze lucrările din cauza riscurilor de securitate. Clădirea este avariată încă din timpul cutremurului din ‘86.

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Potrivit locatarilor, în urma lucrărilor, în această zonă s-a format un crater. Pentru a-l ascunde și a preveni eventualele accidente, muncitorii au mutat gardul de protecție, iar zona a fost delimitată cu aceste indicatoare.”

„Ia uitați-vă ce crapă, totul aici crapă. Au pus aceste indicatoare și eu sunt șefi aici. Au spus că fac totul legal. Dar îmi este frică, aici totul se dărâmă cine o să-mi dea mie apartament.”

Temerile nu se opresc însă la craterul format în zona șantierului. Locatarii blocului din apropiere spun că imobilul, care ar fi fost deja afectat de cutremurul din 1986, ar fi suferit noi deteriorări în urma săpăturilor.

„S-a luat trotuarul, iată aici era trotuar și când înainte noi locatarii puneam mașinile chemau poliția și le luau. Dar acum iată au luat trotuarele și încă au pus acești stâlpi, au rămas trei metri de drum.”

Între timp, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică anunță că a intervenit după surparea taluzului gropii de fundație de la șantier. Instituția a dispus consolidarea de urgență a taluzului și înlăturarea consecințelor accidentului tehnic. De asemenea, persoanele responsabile de executarea și supravegherea lucrărilor au fost obligate să ia măsuri pentru a preveni noi situații de risc. Reprezentanții companiei nu au comentat, deocamdată, situația.