Cazul femeii din Măgdăcești, care și-a pierdut viața în urma violenței soțului, ridică tot mai multe semne de întrebare asupra modului în care a funcționat sistemul de protecție. Deși pe numele bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție și acesta era monitorizat electronic, tragedia nu a putut fi prevenită. Deputatul PAS Doina Gherman spune că toate circumstanțele trebuie clarificate, iar eventualele breșe – identificate și asumate. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.

Doina Gherman a declarat că autoritățile cunosc faptul că, anterior, la solicitarea victimei, fusese emisă o ordonanță de protecție în privința bărbatului, în urma mai multor acte de violență în familie.

Deputata a atras însă atenția asupra faptului că în urma tragediei au rămas trei copii, dintre care doi minori, și a îndemnat la prudență până la finalizarea anchetelor.

„Este o tragedie mult prea mare. Zic să fim foarte atenți atunci când ne încumetăm să comentăm public acest caz, pentru că sunt la mijloc trei copii, dintre care doi minori”, a declarat Gherman.

Cine trebuia să monitorizeze agresorul?

Parlamentara a precizat că în acest caz sunt în desfășurare verificări la nivelul Inspectoratului Național de Probațiune, precum și un proces penal inițiat de Procuratura Generală.

În opinia sa, una dintre principalele întrebări la care trebuie să răspundă ancheta este dacă și cum a fost respectată ordonanța de protecție și dacă monitorizarea electronică a agresorului a funcționat corespunzător.

„Mă refer în mod special la dacă și cum a fost respectată monitorizarea ordonanței de protecție. Mă refer la acea brățară electronică care a fost aplicată agresorului”, a explicat deputata.

„Să înțelegem dacă au fost breșe, unde au fost ele și cine se face responsabil”

Întrebată dacă recunoaște că statul nu a reușit să protejeze victima, în condițiile în care agresorul era monitorizat electronic, Doina Gherman a evitat să formuleze o concluzie înainte de finalizarea anchetei.

Deputatul a spus că este necesar ca instituțiile responsabile să prezinte mai întâi informațiile oficiale și să fie clarificate toate circumstanțele tragediei.

„Ne interesează exact, factual, cum s-au produs toate circumstanțele, să înțelegem dacă au fost breșe, unde au fost ele și cine se face responsabil”, a declarat Gherman.

Ea a precizat că responsabilitatea trebuie analizată atât la nivel instituțional, cât și, dacă va fi cazul, individual.

Ce instituții trebuie să ofere răspunsuri

Potrivit Doinei Gherman, informațiile urmează să fie clarificate prin verificările desfășurate de Inspectoratul Național de Probațiune și prin procesul penal inițiat de Procuratura Generală.

În același timp, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a asumat sprijinul pentru cei trei copii rămași în urma tragediei.

Deputatul a subliniat că Inspectoratul Național de Probațiune este instituția care are responsabilități directe în ceea ce privește prevenirea, protecția și monitorizarea electronică a persoanelor aflate sub asemenea măsuri.

INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot astăzi, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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