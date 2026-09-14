Acces restricționat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. În următoarele trei zile, se așteaptă un flux mare de evrei hasidici care se întorc după pelerinajul din Ucraina. În ciuda oboselii acumulate pe drumul spre aeroport, pelerinii s-au declarat mulțumiți de întreaga experiență.

Ajunși la Chișinău cu taxiurile sau cu autocarele, zeci de evrei hasidici și-au făcut apariția la aeroport, cu voie bună.

După ce au celebrat anul nou evreiesc la Uman, unde s-au recules la mormântul unui rabin de rang înalt, evreii spun că au încheiat un capitol important pentru comunitate.

„E ceva la nivel emoțional, fizic chiar, e la nivel spiritual, care îți aduce atâta lumină în viața reală și în înțelepciune interioară.”

„Ne-a plăcut mult, ne simțim de parcă am avut o misiune. Am fost anul acesta la Uman, dar cu siguranță mă voi pregăti și pentru la anul.”

Touși, drumul mai bine de 6 ore, de la Uman la Chișinău, i-a cam obosit pe unii.

„Foarte obosiți. – Flămânzi? – Mai întâi flămânzi apoi obosiți.”

„A fost un drum foarte dificil, dar așa a trebuit. Sunt recunoscător că am venit și am făcut tot posibilul pentru a reuși.”

În legătură cu traficul sporit de pelerini hasidici, începând de astăzi și pe durata a trei zile, accesul în aeroport este restricționat.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Până pe 17 septembrie, autoritățile aeroportuare au înăsprit măsurile de securitate și de fluidizare, fiind amenajate aceste coridoare de acces. Astfel că, în această perioadă de timp, în terminal au acces doar pasagerii, membrii ai echipajului, dar și angajații aeroportului.”

Și autocarele care transportă grupuri de pasageri vor avea reguli speciale. Acestea vor putea circula și staționa doar în zonele indicate de autorități și de personalul aeroportului. În 2023, ultimul an când Republica Moldova a autorizat un „pod aerian” pentru evreii hasidici, țara a fost tranzitată de circa 15 mii de persoane. Pelerinii hasidici sunt evrei ultraortodocși, care respectă cu strictețe tradițiile și ritualurile religioase.