Comasarea voluntară a orașului Briceni cu mai multe localități învecinate stârnește nemulțumiri și îngrijorări printre locuitori. Unii se tem că satele mici își vor pierde din autonomie, că deciziile vor fi luate tot mai departe de comunitate și că accesul la autorități și servicii publice va deveni mai dificil. Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat de orașul Briceni împreună cu satul Tabani, satul Cotiujeni și comuna Berlinți. Deciziile au fost supuse consultărilor publice și aprobate la nivel local în luna iulie 2026.

„Eu știu că ceea ce va decide societatea, aceea va fi. Ce pot eu să spun? Dar eu cred că va fi rău. Sunt mulți pensionari care nu se pot deplasa. Cine va merge în raion? Trebuie să meargă cu transportul, iar unii au transport, alții nu.”

„Dacă trebuie să duci ceva și trebuie să aduci de undeva, apar oricum dificultăți legate de transport. Aceasta este părerea mea.”

În raionul Briceni, procesul de unificare a localităților stârnește reacții diferite. În timp ce unii locuitori văd în reformă noi oportunități, alții sunt îngrijorați că, după reorganizare, accesul la servicii și autorități ar putea deveni mai dificil, în special pentru persoanele în vârstă.

„Nu știu, la început poate că este bine, dar din punctul de vedere al oamenilor, consider că nu. De exemplu, eu sunt din Larga și la noi totul rămâne pe loc, primăria rămâne pe loc. Dar cei din Cotiala sau Hlina ce vor face? O persoană în vârstă va trebui să urce într-un microbuz și să meargă doar pentru o semnătură sau o ștampilă.”

„Ne vom bucura dacă primăria va rămâne în sat și nu va fi mutată nicăieri, pentru că aici sunt mulți oameni în vârstă, cărora... nu știu... li se acordă multă atenție aici și cred că nu le va plăcea dacă va fi mutată, pentru că nu vor putea merge în alte locuri și toate celelalte.”

Sunt și locuitori care susțin unificarea. În opinia lor, în condițiile în care populația localităților este în scădere, colaborarea dintre comunități ar putea contribui la menținerea serviciilor publice și a sprijinului necesar pentru oameni.

„Ca simplu cetățean, sunt de acord cu unificarea. Au rămas foarte puțini oameni în localități și au nevoie de ajutor. Sper că Guvernul va fi mai atent față de toate localitățile care s-au unit voluntar și că, totuși, banii promiși, mijloacele financiare care au fost promise, vor fi alocate acestor localități. Omul trăiește cu speranța.”

Ghenadie GUȚUL, PRIMARUL COMUNEI BERLINȚI: „Eu cred că, dacă așteptările oamenilor coincid cu, să spunem, sarcinile care vor fi soluționate în procesul acestei unificări, atunci cred că va fi bine. Adică dorințele oamenilor și dorința autorităților — dacă vor coincide, atunci pentru oameni va fi pozitiv. Dacă vor exista neînțelegeri, cred că va trebui să ajustăm anumite lucruri.”

Potrivit primarului municipiului Briceni, schimbările vor viza, în primul rând, localitățile în care structura administrației publice locale va fi modificată în urma procesului de unificare.

Vitalie GORODINSCHI, PRIMARUL MUNICIPIULUI BRICENI: „Schimbările nu vor viza orașul, ci, în principal, localitățile în care primăriile vor fi desființate, nu desființate, ci, ca să spunem așa, modernizate. Orașul Briceni nu va avea de suferit din această cauză, poate doar puțin, pentru că noi doar ne vom extinde, ne vom uni. În prezent, am primit trei propuneri de la primăriile din apropiere: localitatea Tabani, localitatea Cotiujeni și localitatea Berlinți, comuna Berlinți.”

Orașul Briceni a inițiat procesul de amalgamare voluntară împreună cu satul Tabani, satul Cotiujeni și comuna Berlinți. Deciziile privind inițierea procesului au fost supuse consultărilor publice și aprobate la nivel local în luna iulie 2026.