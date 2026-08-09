Republica Moldova își asigură astăzi integral necesarul de energie electrică, consumul fiind acoperit în proporție de 100% prin achizițiile efectuate de Energocom. Deși alimentarea este garantată, autoritățile avertizează că situația de pe piețele regionale de energie rămâne complicată, iar costurile ridicate din orele de vârf impun în continuare un consum responsabil al energiei electrice.

Potrivit companiei, au fost achiziționate 9.209 MWh de energie electrică. Din acest volum, 30,81% provin din surse regenerabile locale, 65,57% din contracte bilaterale de import, 2,24% au fost procurate de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri (BRM), iar 1,39% provin de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

Consumatorii - îndemnați să utilizeze rațional energia electrică

Deși consumul este acoperit integral, Energocom atrage atenția că situația de pe piețele regionale de energie rămâne dificilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf.

În acest context, compania îndeamnă consumatorii să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orar 18:00–23:00, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte perioade ale zilei.

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.

Citeste si : România se pregătește pentru un posibil deficit de energie. Guvernul permite limitarea consumului marilor companii, însă populația nu va fi afectată - VIDEO