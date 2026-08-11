Pentru astăzi, necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este 100% acoperit comercial. Energocom a reușit să rezerve volumele necesare pentru acoperirea consumului. Între timp, responsabilii atenționează că situația din regiune rămâne a fi volatilă.

Potrivit Energocom, în total, pentru 11 august curent, compania a achiziționat 10.996 MWh de energie electrică. Din acest volum, 27,96% provin din surse regenerabile locale și eligibile, 66,49% din contracte bilaterale de import, 4,36% de pe Piața pentru Ziua Următoare din România, prin OPCOM și Bursa Română de Mărfuri, iar 1,19% de la centralele electrice de termoficare (CET-uri).

prețuri/ energocom.md

Situația regională rămâne volatilă

Chiar dacă necesarul pentru astăzi este acoperit, situația regională rămâne volatilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie mai scumpă, în special în orele de vârf.

„Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, spun responsabilii.

Seceta severă afectează producția de energie în regiune

Republica Moldova, dar și țările din regiune se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România.