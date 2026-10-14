O fetiță pe nume Nectaria s-a născut la ora 00:32, în ziua Hramului Chișinăului, fiind primul bebeluș venit pe lume în această zi de sărbătoare. Micuța este fiica soților Oltea și Dumitru Boldureanu, din Dumbrava.

Despre asta, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, pe facebook. Acesta a felicitat părinții și le-a dorit bucurii.

„Felicitări părinților Oltea și Dumitru Boldureanu din Dumbrava pentru venirea pe lume a micuței și pentru această bucurie deosebită, care a făcut ca ziua Hramului Chișinăului să înceapă cu un moment atât de frumos. Multă sănătate micuței, bucurii și fericire întregii familii", a scris edilul.



Capitala împlinește 590 de ani

Astăzi, Chișinăul sărbătorește Hramul orașului. Cu această ocazie, în capitală vor fi organizate evenimente religioase, târguri tematice, iar seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale.

Citeste si : La mulți ani, Chișinău! Capitala împlinește 590 de ani. Cum va fi sărbătorit Hramul orașului și pe ce străzi va fi suspendat traficul rutier