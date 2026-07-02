Un raport de control realizat la Rezervația Naturală „Pădurea Domnească” indică mai multe nereguli majore în gestionarea fondului forestier, a lucrărilor de împădurire și a resurselor financiare ale instituției. În urma constatărilor, a fost solicitată demisia directorului rezervației, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, doar 40% dintre terenurile destinate împăduririi au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, restul fiind considerate nesatisfăcătoare, cu lucrări efectuate parțial sau deloc. Inspectorii au identificat lipsa a 81.540 de puieți evidențiați în acte, iar în zona satului Chetriș au fost găsiți alți 41.700 de puieți abandonați pe sol, compromiși complet.

Datorii de peste 4,3 milioane de lei

Pe partea financiară, raportul arată că instituția înregistrează pierderi de mai mulți ani, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. De asemenea, angajații nu și-au primit salariile de cinci luni, situația fiind calificată drept critică.

În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a solicitat eliberarea din funcție a directorului Rezervației „Pădurea Domnească” și inițierea măsurilor urgente de reglementare a situației.

„Acesta nu este unicul caz. În urmă cu doar câteva săptămâni a fost finalizat și raportul de control la Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni. Acolo au fost constatate abateri nu mai puțin grave legate de administrarea fondului forestier și de managementul defectuos al masei lemnoase. Ca urmare a acelor constatări, am demis și directorul acestei întreprinderi”, a scris Gheorghe Hajder.