Siguranța copiilor, gestionarea banilor publici și administrarea patrimoniului sunt printre problemele depistate de Ministerul Educației și Cercetării la Școala sportivă specializată de tenis din Chișinău. În urma sesizărilor părinților, instituția a fost supusă, în ultimul an, mai multor verificări și unui audit. Contactați de PRO TV, responsabilii instituției ne-au spus că vor reveni ulterior cu o reacție. În prezent, școala nu are director, după demisia ultimului interimar, iar MEC urmează să numească un nou director pentru următoarele șase luni.

Potrivit MEC, verificările au arătat că unii angajați lipseau de la serviciu în timpul programului sau foloseau timpul de muncă pentru activități private. Totodată, la antrenamentele de grup au fost identificați copii care nu erau înmatriculați în instituție, nu figurau în evidențe și nu aveau dosare medicale.

Bani încasați în afara contabilității

S-au depistat probleme și în gestionarea banilor proveniți din utilizarea infrastructurii sportive. Unele plăți erau făcute prin MIA pe numele unor persoane fizice, în afara conturilor instituției. În același timp, antrenori ai școlii desfășurau antrenamente individuale contra cost, folosind baza sportivă publică, fără ca veniturile să fie înregistrate de instituție.

Conducere schimbată de mai multe ori

Contractul directorului Ion Tcaci a expirat la 6 ianuarie 2026. Concursul pentru funcție, câștigat inițial de acesta, a fost contestat și ulterior anulat, cu excepția etapei a doua. Decizia a fost contestată de Tcaci în instanță.

Între timp, Ministerul Educației a desemnat doi directori interimari. Corneliu Bîrsan a demisionat la 8 iunie, iar Olga Cosîc și-a depus demisia pe 17 august, din motive personale.

Ce măsuri anunță MEC

MEC va continua monitorizarea instituției și dialogul cu părinții, iar neregulile constatate vor fi examinate de autoritățile competente.