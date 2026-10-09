Republica Moldova trebuie să-și pregătească populația pentru situații de criză și să investească în apărarea antiaeriană, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone și rachete. Este mesajul transmis de expertul Iulian Groza, în cadrul emisiunii „În PROfunzime”. Potrvit acestuia pregătirea nu trebuie să provoace panică, ci să-i învețe pe oameni cum să reacționeze în caz de pericol. Iar ambasadoarea UE, Iwona Piórko, subliniază că neutralitatea nu înseamnă lipsă de apărare.

Iwona PIÓRKO, AMBASADOAREA UE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: „Mai multă lume înțelege că faptul că menținem neutralitate nu înseamnă că trebuie să fim lipsiți de apărare. Noi avem neutralitate în Uniunea Europeană, asta este absolut ok, dar noi totuși trebuie să înțelegem ce se întâmplă în lume și să ne construim apărarea și securitatea, și reziliența.”

De aceeași părere este și directorul Institutului de Politici și Reforme Europene, Iulian Groza.

Iulian GROZA, DIRECTOR IPRE: „Noi nu avem aliați militari pe care să ne sprijinim, noi nu suntem membri NATO, noi suntem neutri și acest lucru costă. Neutralitatea înseamnă că noi trebuie să avem capacitatea cel puțin să ne apărăm de acele amenințări convenționale pe care să le putem gestiona în termen cât se poate de scurt, până vor veni partenerii noștri să ne ajute mai mult.”

Pe lângă investițiile în armată, expertul consideră necesară și pregătirea populației, în condițiile în care Rusia nu se arată dispusă să încheie războiul din țara vecină.

Iulian GROZA, DIRECTOR IPRE: „Eu cred că statul, instituțiile statului trebuie să creeze mecanisme de pregătire în raport cu aceste amenințări. Lucrurile astea nu trebuie evitate în discuții, lucrurile astea trebuie conștientizate. - Și nici să nu creeze panică, și nici să nu se ducă în cealaltă extremă. - Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu.”

Groza consideră că Republica Moldova trebuie să continue cooperarea cu Ucraina, România și partenerii europeni pentru a-și consolida atât apărarea antiaeriană, cât și mecanismele de protecție a populației.

Iulian GROZA, DIRECTOR IPRE: „Țări mult mai dezvoltate, mult mai capabile să se apere, cum sunt țările baltice sau Polonia, acordă o atenție deosebită protecției civile. Respectiv, și noi trebuie să conștientizăm mai mult importanța acestor lucruri. Nu trebuie să ne temem, ci să fim pregătiți, pentru a salva vieți, pentru a ne proteja și a ne putea apăra. Iar instituțiile statului, împreună cu partenerii noștri, trebuie să continue eforturile pentru a crea mecanisme de protecție antiaeriană.”

În ultimii ani, Uniunea Europeană a alocat 317 milioane de euro pentru modernizarea armatei Republicii Moldova, prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Banii sunt destinați consolidării capacităților de apărare, inclusiv prin dotarea cu echipamente moderne.