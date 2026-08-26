Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vor veni la Chișinău pe 27 august, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Cei doi împreună cu Maia Sandu se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Nicușor Dan va participa la parada militară

Potrivit programului emis de Președinție, Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35. Cei doi vor participa, de la ora 16:45, la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale.

La ora 18:00, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ulterior, va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă la ora 19:25.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Seara, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

Prezența lui Nicușor Dan și Volodimir Zelenski de Ziua Independenței Republicii Moldova a fost vehiculată și anterior. Pe 24 august Administrația Prezidențială de la București a confirmat acest fapt.

Programul pentru 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova

Guvernul a anunțat sâmbătă programul pentru 27 august, atunci când Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea Independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale și în alte locații din Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente festive.

Programul oficial va începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. La ora 09:30, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

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Parada militară în PMAN

Evenimentele se vor muta ulterior în Piața Marii Adunări Naționale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care vor participa peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Lista artiștilor care vor urca pe scena din PMAN

Seara, de la ora 18:00, în Piața Marii Adunări Naționale va începe concertul dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Guvernul a anunțat noi artiști care vor urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Programul artistic va reuni interpreți, orchestre și formații cunoscute, precum și ansambluri de dans.

Printre cele mai recente nume anunțate se numără Adriana Babin, Orchestra Fraților Advahov, Aliona Moon, DARA, Ileana și trupa de dans Raush.

Acestora li se adaugă artiștii și colectivele anunțate anterior: Orchestra TRM, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”, Natalia Barbu, Anatol Mîrzenco, Pasha Parfeni, Gheorghe Țopa, Nelly Ciobanu, Satoshi, Vali Boghean, Magnat și Feoctist, Orchestra „Fluieraș”, Lupii lui Calancea, Alternosfera și Zdob și Zdub.

Astfel, scena din PMAN va reuni artiști din mai multe generații și stiluri muzicale, de la muzică populară și tradițională până la pop și rock.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.