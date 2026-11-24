200 de persoane au primit deocamdată un răspuns din partea Agenției de Guvernare Electronică, după ce au expediat petiții prin care au solicitat informații despre datele persoanele care le-au fost accesate sau compromise. Potrivit reprezentanților instituției, până acum au fost înregistrate o mie de astfel de cereri, fără solicitări în instanța de judecată. Agenția vine cu recomdări pentru utilizatorii aplicației EVO, iar la finalul lunii va lansa o funcționalitate prin care fiecare persoană va putea afla dacă datele sale au fost accesate neautorizat și ce seturi au fost vizate.

Maxim Sandu a expediat, pe 11 noiembrie, o petiție către Agenția de Guvernare Electronică și Agenția Servicii Publice, prin care a solicitat să i se confirme dacă datele sale au fost compromise sau transmise, când s-a întâmplat acest lucru și în ce scop.

Maxim SANDU, UTILIZATOR AFECTAT: „Am primit niște răspunsuri, dar de la diferite instituții. De la AGE încă nu am primit, am de la cadastru și de la ASP. Răspuns, juridic e clar, dar nu e clar nimic.”

Maxim consideră că în urma atacului cibernetic cei responsabili nu au avut o comunicare bună cu cetățenii vizați.

Maxim SANDU, UTILIZATOR AFECTAT: „Asta noi mai tineri care cunoaștem despre IT și cabinetul personal, semnătura electronică, dar părinții care poate nu le dețin, idee nu au de AGE și nici nu au știut că trebuie să colaboreze. Din punct de vedere moral, nimeni nu ia răspundere la ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu a făcut-o oficial.”

Bărbatul spune că intenționează să dea statul în judecată, pe motiv că datele sale cu caracter personal ar fi fost accesate fără acordul său.

Maxim SANDU, UTILIZATOR AFECTAT: „Merg în instanță și asta le spun și altora.”

Andrei Cebotari a sesizat Agenția de Guvernare Electronică imediat după atac, cerând să afle ce date personale i-au fost accesate și la ce riscuri a fost expus.

Andrei CEBOTARI, UTILIZATOR EVO: „Cine a inițiat accesarea respectivă și în baza cărei solicitări concrete. Am solicitat să fie prezentantă instituția, serviciul sau sistemul informatic care a inițiat operațiunea, precum și destinatarul efectiv al datelor.”

Răspunsul a venit peste trei săptămâni.

Andrei CEBOTARI, UTILIZATOR EVO: „Au venit cu un șir de recomandări pentru mine, pentru că cunoașterea unui IDNP sau IBAN nu înseamnă acces la banii unei persoane. Riscul e altul, că aceste informații pot fi folosite de escroci pentru a câștiga încrederea victimelor.”

Până acum, peste 1.000 de petiții au fost depuse la Agenția de Guvernare Electronică, iar peste 200 de cetățeni au primit deja răspunsuri individuale, potrivit directorului adjunct al instituției.

Andrei PRISACAR, DIRECTOR ADJUNCT AGE: „Avem cazuri când e vorba despre nume, prenume, IDNP. Altele când e informație dacă are sau nu permis de conducere. Este sau nu persoana cu dizabilități, genul acesta de date. Încercăm să răspundem foarte clar, în condițiile în care o persoană nu a fost vizată așa îi răspundem, iar dacă da le spunem ce tipologii de date au fost prelucrate neautorizat și venim cu lista de recomandări, ca oamenii să fie prudenți. În condițiile în care unii sunt telefonați sau li se scriu e-mailuri.”

Deocamdată, conducerea Agenției susține că nu a fost notificată despre intentarea vreunui proces de judecată de către cetățenii ale căror date ar fi fost compromise.

Andrei PRISACAR, DIRECTOR ADJUNCT AGE: „În condițiile în care persoana pretinde prejudicii, este în drept să meargă în instanță, să demonstreze dacă a fost afectat.”

Totodată, Agenția pentru Guvernare Electronică dezvoltă o funcționalitate în aplicația și portalul EVO, prin care cetățenii vor putea verifica dacă datele lor au fost accesate neautorizat și ce informații au fost vizate. Persoanele afectate vor fi notificate în cabinetul personal și în aplicație. În contextul atacului cibernetic din 19–27 octombrie, în urma căruia au fost compromise datele a peste 750 de mii de cetățeni, Agenția de Guvernare Electronică vine cu recomandări pentru a preveni fraudele. Oamenii sunt îndemnați să nu divulge parole sau coduri de autentificare, să verifice mesajele și apelurile suspecte, să folosească parole diferite și să urmărească tranzacțiile bancare. Orice tentativă de fraudă sau folosire abuzivă a identității trebuie raportată Poliției.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1. Verificați apelurile și mesajele neașteptate.

2. Nu comunicați parole și coduri de autentificare.

3. Protejați-vă conturile electronice.

4. Urmăriți tranzacțiile și solicitările financiare.

5. Semnalați tentativele de fraudă.