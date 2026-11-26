Vremea rea le dă bătăi de cap șoferilor. În nordul țării ninge, iar în centrul Republicii Moldova se înregistrează ploi și lapoviță. În aceste condiții, carosabilul poate deveni alunecos, iar riscul producerii accidentelor crește. Polițiștii de patrulare le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să-și echipeze corespunzător mașinile pentru sezonul rece.

Potrivit polițiștilor de patrulare, precipitațiile sub formă de ninsoare se înregistrează în nordul țării, în timp ce în zona centrală plouă și cade lapoviță.

Șoferii sunt îndemnați să nu pornească la drum dacă mașinile nu sunt echipate cu anvelope de iarnă. Totodată, aceștia trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față, pentru a putea frâna în siguranță.

Recomandările poliției pentru conducătorii auto

O atenție sporită trebuie acordată și pietonilor, mai ales în zonele în care vizibilitatea este redusă sau carosabilul este alunecos.

Polițiștii le mai recomandă șoferilor să nu folosească telefonul mobil în timpul conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la trafic.

În cazul în care este nevoie de ajutor, conducătorii auto pot solicita intervenția poliției la numărul unic de urgență 112.