Mai multe zone din nordul Republicii Moldova sunt afectate de precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță. Polițiștii de patrulare avertizează că drumurile pot deveni alunecoase și îi îndeamnă pe conducătorii auto să circule cu prudență.

Potrivit poliției, șoferii sunt îndemnați să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă, să reducă viteza și să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să utilizeze luminile de întâlnire și pe timp de zi, să evite frânările și manevrele bruște, precum și depășirile riscante.

Poliția îndeamnă participanții la trafic să țină cont de condițiile meteorologice și de starea carosabilului pentru a preveni accidentele rutiere.

Meteorologii anunță ninsori și răcirea vremii

Vremea se va răci considerabil în următoarele zile. De mâine sunt așteptate precipitații pe întreg teritoriul țării, predominant sub formă de ploaie.

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