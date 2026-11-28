Ninsoarea și lapovița au mobilizat drumarii în mai multe regiuni ale țării. În noaptea trecută, 117 utilaje speciale și 91 de muncitori rutieri au intervenit pe drumurile naționale pentru prevenirea și combaterea lunecușului.

autospecială/ Facebook.com/AND

Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, lucrările s-au desfășurat în mai multe raioane din nordul, centrul și sudul țării, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți. Intervențiile au vizat atât traseele naționale, cât și drumurile regionale.

autospecială/ Facebook.com/AND

Peste 1000 de tone de sare tehnică, răspândite pe drumurile din țară

În timpul acțiunilor au fost răspândite aproximativ 1.090 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant.

autospecială/ Facebook.com/AND

autospecială/ Facebook.com/AND

Serviciul Operativ al AND a recepționat șapte apeluri din partea cetățenilor și patru sesizări prin intermediul Serviciului 112. Reprezentanții instituției precizează că, în perioada monitorizată, nu au fost raportate drumuri blocate sau accidente rutiere.

Drumarii continuă să monitorizeze situația pe rețeaua rutieră națională. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste prudență sporită la volan.

Autoritățile municipale și poliția atenționează șoferii să fie prudenți la drum

Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să manifeste prudență în trafic și în spațiile publice, în contextul condițiilor meteo de iarnă. Șoferii sunt avertizați să adapteze viteza la starea drumurilor, să păstreze distanța între mașini și să evite parcările neregulamentare, pentru a nu bloca accesul utilajelor speciale.