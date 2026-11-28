Autoritățile municipale îndeamnă locuitorii să manifeste prudență în trafic și în spațiile publice, în contextul condițiilor meteo de iarnă. Șoferii sunt avertizați să adapteze viteza la starea drumurilor, să păstreze distanța între mașini și să evite parcările neregulamentare, pentru a nu bloca accesul utilajelor speciale.

Potrivit primăriei, entitățile responsabile și preturile sunt la datorie și au activat conform protocolului de iarnă, pregătit pentru astfel de situații.

Echipele de intervenție desfășoară lucrări atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții, pentru a face față condițiilor meteo și a menține siguranța pe străzile capitalei.

Locuitorii sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și să nu împiedice accesul autospecialelor.

Meteorologii prognozează temperaturi scăzute în weekend

În cursul nopții, în nord se așteaptă -6 grad, ziua termometrele vor indica -2 grade, iar în capitală se așteaptă -3 grade noaptea, iar ziua se așteaptă 2 grade.