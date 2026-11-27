Ninsorile din timpul nopții au acoperit drumurile din nordul și centrul țării. Pentru a preveni formarea ghețușului, drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de sare. În total, au fost curățate și tratate 58 de sectoare de drum. Cu toate acestea, unii șoferi s-au plâns că au circulat pe trasee necurățate.

Stratul de zăpadă s-a așternut pe mai multe drumuri din nordul și centrul țării, ceea ce a schimbat condițiile de circulație, fâcându-le mai dificile. Drumarii au ieșit pe trasee încă din timpul nopții. Intervențiile au avut loc în Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița.

Dar și la Florești, Soroca, Drochia, Glodeni, Rîșcani, Rezina și Șoldănești și în municipiul Bălți.

Chiar dacă autoritățile spun că au lucrat în forță, venind cu rapoarte actualizate pe rețelele sociale, unii șoferi s-au plâns de drumurile necurățate.

În teren, au ieșit 44 de utilaje care au împrăștiat aproximativ 329 de tone de sare și 33 de tone de material antiderapant. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în total, au fost curățate și tratate 58 de sectoare de drum. În timpul nopții, autoritățile au primit și șase sesizări din partea cetățenilor, dintre care două apeluri directe și alte patru prin intermediul Serviciului 112. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să reducă viteza, să păstreze distanța între mașini și să evite manevrele bruște. Autoritățile recomandă atenție sporită pe poduri, în curbe și pe porțiunile umbrite, unde carosabilul poate fi mai alunecos.