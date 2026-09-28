Nivelul apei în Nistru rămâne la cote minime alarmante, iar autoritățile din Republica Moldova caută soluții pentru a preveni o posibilă criză de apă în municipiul Chișinău. Una dintre cele mai vulnerabile zone este stația de captare care asigură alimentarea cu apă a capitalei.

Situația este complicată și pe malul ucrainean al Nistrului. În orașul Novodnistrovsk, în regiunea Cernăuți, precum și în alte localități, apa este deja livrată populației conform unui grafic stabilit.

În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău spun că principala prioritate este menținerea alimentării neîntrerupte a populației cu apă potabilă.

Stația de captare care alimentează Chișinăul, în centrul atenției

Unul dintre cele mai vulnerabile puncte este stația de captare a apei din Nistru, prin intermediul căreia este alimentat municipiul Chișinău.

Pentru a identifica soluții suplimentare și a preveni apariția unor probleme în furnizarea apei, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut discuții cu reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ai Primăriei municipiului Chișinău și cu specialiști și ingineri.

Întâlnirea a avut loc pe platforma Centrului Național de Management al Crizelor, unde au fost analizate opțiunile care ar putea contribui la menținerea continuității alimentării cu apă.

„Doar prin colaborare vom reuși să rezolvăm această situație”

Ministrul Mediului susține că situația este monitorizată permanent, iar autoritățile locale și operatorii de rețea vor beneficia de sprijin pentru identificarea unor soluții.

„Prioritatea rămâne asigurarea neîntreruptă a cetățenilor cu apă potabilă. Acum e nevoie să ne unim eforturile pentru a găsi soluții și a preveni o potențială criză”, a menționat Gheorghe Hajder.

Potrivit ministrului, autoritățile vor continua să monitorizeze nivelul apei din Nistru și să analizeze măsurile necesare pentru ca eventualele probleme generate de nivelul scăzut al fluviului să nu afecteze alimentarea cu apă a capitalei.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat pe 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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