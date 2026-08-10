Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă alarmant, pe fondul lipsei precipitațiilor în bazinul superior al râului Nistru. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, iar populația este îndemnată să economisească apa. Între timp, Comisia Nistreană urmează să se întrunească pentru a analiza evoluția situației și măsurile necesare în gestionarea crizei.

Potrivit ministrului, de la începutul lunii august, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri și a ajuns la 112,76 metri, comparativ cu nivelul normal de retenție de 121 de metri.

„Amintesc că, în luna iulie, nivelul apei din lacul de acumulare a scăzut cu aproximativ un metru. În lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, aceeași tendință de scădere se va menține și în luna august”, a declarat Gheorghe Hajder.

August și septembrie - cele mai dificile luni

Ministrul a precizat că lunile august și septembrie vor reprezenta perioada cea mai critică din punct de vedere hidrologic, întrucât prognozele meteorologice nu indică precipitații care să îmbunătățească situația în bazinul superior al Nistrului. Ploile sunt așteptate abia în luna octombrie.

În acest context, autoritățile fac apel la populație și la agenții economici să utilizeze apa în mod responsabil, pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile și a depăși perioada de criză.

Totodată, ministrul a anunțat că, marți, se va întruni Comisia Nistreană, care va analiza situația hidrologică și evoluția acesteia, precum și eventualele măsuri ce se impun pentru gestionarea crizei.

Cod portocaliu hidrologic din cauza nivelului critic de scăzut al apei

La 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru. Atunci, autoritățile au declarat că seceta și lipsa precipitațiilor din regiune ar putea afecta alimentarea cu apă a unor localități, dar și funcționarea stațiilor de captare și a sistemelor de irigare.

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