Republica Moldova se confruntă cu un nou semnal de alarmă privind resursele de apă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că autoritățile ucrainene au informat Chișinăul despre un nivel extrem de scăzut al apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk și au propus reducerea debitului Nistrului cu 30%. Deși solicitarea nu a fost acceptată de autoritățile moldovene, oficialul spune că este nevoie de măsuri urgente pentru adaptarea infrastructurii de captare a apei.

Potrivit ministrului, partea ucraineană a informat Republica Moldova că în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk se înregistrează un nivel minim fără precedent al rezervelor de apă.

În aceste condiții, Ucraina a propus reducerea debitului eliberat pe Nistru de la 100 la 70 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar însemna o diminuare cu aproximativ 30%.

„Noi nu am acceptat această propunere. Am negociat și am solicitat ca până la 31 iulie să fie menținut debitul actual de 100 de metri cubi pe secundă, pentru ca autoritățile și operatorii de apă să aibă timp să se pregătească tehnic”, a declarat Gheorghe Hajder.

„Apă va fi, dar la un nivel mult mai scăzut”

Ministrul a precizat că populația nu riscă să rămână fără apă, însă nivelul scăzut al Nistrului ar putea crea dificultăți tehnice în procesul de captare.

„Apă cu siguranță va fi, doar că la un nivel mult mai redus. Problema este ca infrastructura existentă să poată capta apa în noile condiții”, a explicat oficialul.

În acest sens, Ministerul Mediului a informat din timp primăriile și operatorii care se alimentează din Nistru, astfel încât aceștia să adapteze instalațiile de pompare.

Chișinăul depinde aproape în totalitate de Nistru

Gheorghe Hajder a făcut referire și la o adresare transmisă de Apă-Canal Chișinău, în care operatorul avertizează că nu dispune de surse alternative suficiente pentru alimentarea capitalei în cazul unei întreruperi prelungite a captării apei din Nistru.

Potrivit documentului, cele 34 de fântâni arteziene existente pot asigura doar aproximativ 1.300 de metri cubi de apă pe zi, în timp ce necesarul critic depășește 30.000 de metri cubi zilnic.

„Asta înseamnă doar 4,3% din necesarul critic. Practic, astăzi Chișinăul nu are surse alternative viabile dacă apa din Nistru nu mai poate fi captată”, a subliniat ministrul.

Vor fi făcute simulări pentru evitarea unor probleme

Oficialul a anunțat că a avut deja o ședință cu reprezentanții Apă-Canal Chișinău pentru identificarea soluțiilor tehnice care să permită captarea apei chiar și în condițiile unui nivel redus al râului.

Autoritățile vor efectua și simulări pentru a verifica dacă actuala stație de captare poate funcționa în cazul în care nivelul apei va continua să scadă.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Vorbim despre alimentarea cu apă a peste un milion de oameni și nu ne putem permite să fim luați prin surprindere”, a afirmat Hajder.

Schimbările climatice obligă autoritățile să găsească soluții pe termen lung

În încheiere, ministrul Mediului a atras atenția că reducerea cantităților de apă nu este un fenomen izolat, ci o tendință observată în întreaga regiune.

„Vedem aceeași situație în România, pe Dunăre, pe Prut și pe Nistru. Precipitațiile sunt tot mai reduse, iar noi trebuie să investim în surse alternative și într-o infrastructură adaptată noilor realități climatice”, a declarat Gheorghe Hajder.

Autoritățile susțin că, în acest moment, alimentarea cu apă a populației nu este pusă în pericol, însă măsurile de prevenție sunt esențiale pentru a evita eventuale probleme în cazul în care nivelul Nistrului va continua să scadă.