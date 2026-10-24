Nivelul apei în nordul Republicii Moldova a crescut considerabil în ultima săptămână, după o perioadă în care țara s-a confruntat cu secetă hidrologică.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că această evoluție a fost determinată de precipitațiile căzute în Ucraina și în nordul țării.

Potrivit oficialului, nivelul apei a început să crească din 18 octombrie, iar din 22 octombrie debitul deversărilor a ajuns la 60 de metri cubi pe secundă.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Deversările au ajuns la un debit de 60 m³/s. Menționez că și în perioada următoare, acestea vor depinde de precipitațiile din vestul Ucrainei”.

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Gheorghe Hajder susține că autoritățile trebuie să comunice transparent atât despre riscurile existente, cât și despre evoluțiile pozitive. El a subliniat că situația resurselor de apă este un subiect strategic, care trebuie abordat responsabil și fără interese politice.

Republica Moldova se află din 26 septembrie în stare de urgență în sectorul hidrologic pentru 60 de zile. În același timp, Centrul Național de Management al Crizelor a stabilit că, în cazul agravării situației, sursele subterane verificate trebuie folosite ca alternative, iar spitalele, școlile, instituțiile sociale și serviciile de urgență vor avea prioritate.