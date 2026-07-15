Din cauza ploilor înregistrate în cursul superior al râului Prut, pe teritoriul Ucrainei, nivelul apei va crește în perioada 15 - 18 iulie pe sectorul dintre satul Criva și orașul Costești, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Potrivit specialiștilor, majorarea va fi de până la 90 de centimetri, însă apa se va menține în limitele albiei minore.

Potrivit prognozei hidrologice, între 15 și 18 iulie, pe sectorul Criva - Costești, nivelul apei va fi cu 20 până la 90 de centimetri mai mare decât cel înregistrat în dimineața zilei de 15 iulie.

Specialiștii precizează că nu există risc de revărsare, deoarece apa se va scurge în continuare în limitele albiei minore a râului.

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