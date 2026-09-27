Aflat în nordul țării, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertizează că nivelul Nistrului a scăzut la cote istorice, iar situația din Ucraina afectează direct Republica Moldova. Oficialul îi cere primarului Ion Ceban să prezinte măsurile luate pentru ca municipiul Chișinău să aibă în continuare apă la robinete. Contactați de PRO TV, responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău nu ne-au oferit, deocamdată, o reacție la declarațiile și solicitările ministrului.

Gheorghe Hajder susține că, deși în Nistru încă există apă, nivelul acesteia s-a retras considerabil. Potrivit ministrului, aceeași situație critică se înregistrează și în Ucraina, de unde râul curge spre Republica Moldova.

În acest context, Hajder afirmă că una dintre cele mai vulnerabile stații este cea de captare care alimentează municipiul Chișinău și care se află în gestiunea Primăriei.

Ministrul îi solicită lui Ion Ceban răspunsuri clare privind lucrările efectuate la stația de captare, nivelul până la care acestea pot funcționa în condițiile scăderii apei și dacă pompele pot asigura captarea și livrarea apei către consumatori.

De asemenea, Hajder cere informații despre sursele alternative de alimentare, inclusiv câte sonde au fost reabilitate, care este debitul acestora și dacă sunt funcționale și pregătite pentru a fi puse în funcțiune, la nevoie.

„Căutarea vinovaților este un joc inutil. Singura preocupare reală a tuturor acum trebuie să fie menținerea aprovizionării neîntrerupte cu apă pentru cetățeni”, afirmă ministrul.

Hajder mai spune că, în urmă cu trei luni, i-ar fi solicitat primarului să intervină la stația de captare și să coboare pompele la un nivel mai adânc. Ministrul susține că, în locul acestor intervenții, edilul ar fi preferat disputa politică.

„Încă nu e târziu să se facă ce trebuie. Suntem pregătiți să lucrăm împreună, să lăsăm la o parte dezbaterea politică și să ne asigurăm că oamenii au și vor avea apă la robinet”, a mai declarat Hajder.

Ministrul Mediului precizează că situația este monitorizată permanent și că autoritățile de la Chișinău cooperează cu cele din Ucraina, unde nivelul scăzut al apei afectează deja alimentarea populației cu apă potabilă.

Râul Nistru/ Facebook/Gheorghe Hajder

Râul Nistru/ Facebook/Gheorghe Hajder

Ucraina, afectată de secetă

Potrivit lui Hajder, seceta afectează grav ambele țări. În Ucraina, sub cota de 112 metri, apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă.

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