Nivelul apei în râul Nistru, în zona stației de captare de la Cosăuți, s-a stabilizat după scăderea înregistrată în ultimele zile. Potrivit unei actualizări transmise de ministerul Mediului, în ultimele 48 de ore nivelul apei nu a mai scăzut.

Stația de captare de la Cosăuți asigură cu apă municipiul Bălți, dar și alte localități din nordul Republicii Moldova.

În urma diminuării debitului de apă, nivelul Nistrului în zona stației a coborât cu aproximativ 60 de centimetri. În prezent, acesta se situează la 2,10 metri.

Potrivit autorităților, stația dispune în continuare de o rezervă de peste un metru până la nivelul minim necesar pentru funcționare, ceea ce înseamnă că, la nivelul actual al apei, nu este semnalat un pericol imediat pentru alimentarea cu apă.

Ministerul Mediului monitorizează situația

Situația hidrologică de pe Nistru rămâne însă monitorizată. Ministerul Mediului anunță că urmărește în continuare nivelurile și debitele la stațiile de captare de pe Nistru și Prut, pentru a putea interveni în funcție de evoluția situației.

Datele vin în contextul perioadei recente de scădere a nivelului Nistrului. La sfârșitul lunii septembrie, autoritățile anunțau că nivelul la stația de captare de la Cosăuți ajunsese la aproximativ 2,16 metri, după o scădere de circa 23 de centimetri în doar 24 de ore.

Ieri seara, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat în cadrul emisiunii În PROfunzime că, în prezent, nu există pericol pentru aprovizionarea cu apă, după ce nivelul Nistrului în zona stației de captare de la Cosăuți s-a stabilizat.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Pe 26 septembrie, Republica Moldova a intrat în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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