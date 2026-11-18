Apar noi detalii despre dronele căzute ieri pe teritoriul țării. După ore bune de cercetări, poliția a anunțat că la Naslavcea, cel mai nordic punct al țării, au fost găsite fragmentele unei drone de tip „Gerbera 2”. Aparatul de zbor a explodat la sol, lângă un copac. Polițiștii au reluat în această dimineață căutările în mai multe localități. A fost noapte albă și la Cheltuitori, localitate aflată în componența municipiului Chișinău.

Despre explozia din preajma satului Cheltuitori s-a aflat la ora 17 și 9 minute. O persoană a anunțat că a auzit o deflagrație într-o zonă împădurită din apropierea satului. Momentul exploziei a fost surprins de o cameră de supraveghere din preajmă.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „La fața locului au venit mai multe echipe de specialitate, printre care polițiști, dar și geniști. Aceștia au căutat locul exact al exploziei cu o dronă de termoviziune, însă misiunea specialiștilor a fost îngreunată de lăsarea întunericului.”

La scurt timp, poliția a fost alertată despre căderea unei drone lângă satul Pohorniceni, raionul Orhei. Aparatul de zbor nu ar fi explodat. Nu e singura dronă care s-a prăbușit în raionul Orhei. Un alt incident a fost semnalat în preajma satului Pohrebeni. Poliția a anunțat că ar fi explodat o dronă de tip „Gerbera 2”.

Alte două explozii au fost în satul Cuhureștii de Sus, din raionul Florești și la Băxani, din raionul Soroca. Un alt incident a fost raportat în jurul orei 18:45, în extravilanul localității Naslavcea, raionul Ocnița. Acolo ar fi căzut un aparat de zbor, iar în urma verificărilor, specialiștii au stabilit că este o dronă de tip „Gerbera 2”. Aceasta a explodat la sol, în apropierea unui copac. Fragmentele au fost împrăștiate pe o rază de aproximativ 25 de metri, iar motorul a fost găsit la circa 10 metri de crater.

În această dimineață, polițiștii au reluat căutările în mai multe zone unde au fost semnalate explozii. Specialiștii urmează să stabilească proveniența și caracteristicile fragmentelor găsite. Potrivit Ministerului Apărării, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian. Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului.

Potrivit experților în securitate, acesta este cel mai amplu atac cu drone rusești, care afectează Republica Moldova, de la începutul războiului în Ucraina. Au condamnat atacul și primele persoane în stat, iar premierul Vasile Tofan a avertizat asupra riscurilor și a necesității de a consolida securitatea națională.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRU: „Trebuie să fim realiști că mai devreme sau mai târziu am putea avea inclusiv tragedie și statul nostru trebuie să pregătească pentru asta. Din acest motiv vreau să insist ca să avansăm pe proiectul de legi ce ține de industria de apărare.”

Moldova nu dispune, în prezent, de un sistem bine pus la punct de adăposturi civile în cazul unor situații de criză sau atacuri cu drone. Este ambiguă și informația despre cine poartă responsabilitatea pentru întreținerea acestor spații. Pentru asta, autoritățile sunt acum în proces de modificare a legislației.

Serghei DIACONU, ȘEFUL CENTRULUI DE MANAGEMENT AL CRIZELOR: „Suntem, în continuare, în identificarea spațiilor care pot fi folosite cu destinație dublă și pot fi transformate în adăposturi pe timp de criză, iar în timp normal să fie utilizate ca spații comerciale.”

Potrivit datelor Ministerului Apărării, de la începutul războiului dus de Rusia în Ucraina, în țara noastră au fost înregistrate peste 100 de incidente de încălcare a spațiului aerian. Jumătate dintre cazuri au avut loc în acest an. Autoritățile îndeamnă populația să nu se apropie de drone, rachete sau de fragmentele acestora, să nu le atingă și să nu le miște. De asemenea, trebuie să sune la 112.